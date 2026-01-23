লবণ শ্রমিকদের সঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদের সেলফি
কক্সবাজারের পেকুয়ার মগনামা ঘাট এলাকা। পেশাগত কাজে ব্যস্ত লবণ শ্রমিকরা। তাদের দেখে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে নেমে যান এ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। শ্রমিকদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর আঞ্চলিক ভাষায় খোশগল্পে মেতে উঠলেন তিনি। গল্প শেষে বিদায়কালে শ্রমিকদের সঙ্গে তুললেন সেলফি।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সকালের এমনই দৃশ্য দেখা যায়। কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রচারণা শুরুর দ্বিতীয় দিনের যাত্রায় লবণ শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
লবণ শ্রমিকদের উদ্দেশে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বিএনপি আমলে আমরা লবণের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করেছিলাম। ভবিষ্যতে বিএনপি সরকার গঠন করলে আবার ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা হবে। এখন অস্থায়ী সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। তাদের বলে আপাতত লবণ আমদানি বন্ধ করিয়েছি।’
নিজ প্রতীকে ভোট চেয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘বিএনপি ছাড়া কেউ জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে না। ক্ষমতায় গেলে বিএনপি লবণচাষিদের স্বার্থে কাজ করবে। চাষিদের স্বার্থে, দেশের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে ধানের শীষের পক্ষে সবাইকে রায় দিতে হবে।’
কক্সবাজার-১ আসনে সালাহউদ্দিন আহমদ ছাড়াও দুজন নির্বাচনি মাঠে রয়েছেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবদুল্লাহ আল ফারুক ও ইসলামী আন্দোলনের ছরওয়ার আলম কুতুবী তার প্রতিদ্বন্দ্বী।
জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্যমতে, কক্সবাজার-১ আসনে মোট ভোটার পাঁচ লাখ ৩৩ হাজার ৮৯ জন। এদের মধ্যে পুরুষ দুই লাখ ৮৪ হাজার ৪৬৯ জন এবং নারী দুই লাখ ৪৮ হাজার ৬২০ জন।
চকরিয়া উপজেলার ১৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভায় ভোটার তিন লাখ ৮৬ হাজার ৪৯০ জন। পেকুয়ার সাতটি ইউনিয়নে ভোটার এক লাখ ৪৬ হাজার ৫৯৯ জন।
