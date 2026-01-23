  2. দেশজুড়ে

সারজিস আলম

যাদের বসন্তের কোকিলের মতো দেখা যায়, এবার মানুষ তাদের বয়কট করবে

প্রকাশিত: ০৫:৫২ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
পঞ্চগড়-১ আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী সারজিস আলম

নির্বাচনের এক মাস আগে যাদের বসন্তের কোকিলের মতো দেখা যায়, এবার মানুষ তাদের বয়কট করবে বলে মন্তব্য করেছেন পঞ্চগড়-১ আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী সারজিস আলম।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধায় পঞ্চগড় চিনিকল মাঠে জনসভার প্রস্তুতি পরিদর্শনকালে তিনি এ কথা বলেন।

জনসভাস্থল পরিদর্শন শেষে সারজিস আলম বলেন, ‌‘যাদেরকে নির্বাচনের এক মাস আগে বসন্তের কোকিলের মতো দেখা গিয়েছে, পরের চার বছর ১১ মাস আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাদের দ্বারা মানুষ নির্যাতন ও জুলুমের শিকার হয়, যারা জনগণের ভোগান্তির কারণ; তাদের মানুষ এবার বয়কট করবে।’

সফিকুল আলম/এসআর/জেআইএম

