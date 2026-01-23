লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে শঙ্কায় জামায়াতের প্রার্থী

লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে শঙ্কায় জামায়াতের প্রার্থী
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি নিশ্চিতে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি ও কক্সবাজার-২ আসনে ১০ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থী ড. এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ। নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ও প্রশাসনের প্রতি দাবি জানান তিনি।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুরে কক্সবাজার জেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে ড. হামিদ আযাদ এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘আর মাত্র পক্ষকাল পর ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। অথচ এরইমধ্যে আচরণবিধি লঙ্ঘনের একাধিক অভিযোগ সামনে আসছে। এ ক্ষেত্রে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে নানা সংশয় দেওয়া দিয়েছে। কিন্তু অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতকরণে প্রশাসনের দৃঢ় ও দৃশ্যমান ভূমিকা পালন জরুরি।’
ড. আযাদ বলেন, নির্বাচন যেন অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক হয়, সেজন্য প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নিতে হবে।
বিশেষ করে সব ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সব কেন্দ্রে সম্ভব না হলে অন্তত ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সিসিটিভি স্থাপন করা জরুরি। পাশাপাশি মাগুরায় সিসিটিভি স্থাপনের পর তা ভেঙে ফেলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি।
অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের বিষয়ে প্রশাসনের দৃশ্যমান অগ্রগতি না থাকায় হতাশা প্রকাশ করে জামায়াতের এই প্রার্থী বলেন, এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
জেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান আল আমীন মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের সাবেক আমির ও চট্টগ্রাম অঞ্চল টিম সদস্য মাওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, জেলা নায়েবে আমির অ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন ফারুকী, জেলা সেক্রেটারি জাহিদুল ইসলাম, কক্সবাজার-৩ আসনে সংসদ সদস্য প্রার্থী শহিদুল আলম বাহাদুর, জেলা সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক আবু তাহের চৌধুরী, মাওলানা দেলাওয়ার হোছাইন, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য জাকির হোছাইন, সদর উপজেলা আমীর অধ্যাপক খুরশিদ আলম আনসারী, রামু উপজেলা সেক্রেটারি আ ন ম হারুন উপস্থিত ছিলেন।
সায়ীদ আলমগীর/এসআর/জেআইএম