আমাদের ধোঁকা দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে না: চরমোনাই পীর

উপজেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
সোনারগাঁয়ে নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম

একটি দলকে উদ্দেশ করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির (চরমোনাই পীর) মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ইসলামী আন্দোলন এমপি-মন্ত্রিত্বের জন্য রাজনীতি করে না। আমরা রাজনীতি করি এদেশ ও মানুষের কল্যাণ ও ইনসাফের জন্য। কিন্তু তারা আমাদেরকে ধোঁকা দিয়ে প্রতারিত করে ক্ষমতায় যাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছে, আমার মন বলছে সেই রঙিন স্বপ্ন পূরণ হবে না।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় সোনারগাঁয়ে নির্বাচনি জনসভায় তিনি এসব কথা বলে।

মুফতি রেজাউল করীম বলেন, ‌‘আমাদের ইসলামি ঐক্য গড়ার এই উদ্যোগকে সারাদেশের মানুষ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করে। একপর্যায়ে সবাই আমাদের উদ্যোগের প্রতি ঝুঁকেও পড়েছে। আমরা যখন ভালোভাবে এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই স্বার্থান্বেষী কিছু দল ইসলামের এক বাক্সকে ব্ল্যাকমেইল করে, আমাদের ধোঁকা দিয়ে, প্রতারণার মাধ্যমে এটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ক্ষমতায় যাবার স্বপ্ন দেখে। এই ক্ষমতায় যাওয়ার রঙিন স্বপ্ন নিয়ে তারা বিভিন্ন জায়গা তাদেরকে বলতে শুনেছি যে, শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করবে না। তারা প্রচলিত নিয়মনীতিতেই দেশ পরিচালনা করবে। যা আমাদের জন্য সম্ভব না।’

তিনি বলেন, ‘আমরা যে নামাজ পড়ি, হজ করি, ন্যায়ের কথা বলি—এটাই তো শরিয়াহ। কিন্তু তারা শরিয়াহ বাঁধ দিয়ে প্রচলিত আইনের পক্ষে থাকায় আমাদের সন্দেহ জেগেছে যে, আমরা যে ঐক্যের স্বপ্নকে দেখেছি সেটা রেখে যারা রঙিন স্বপ্ন দেখেছে, তাদের মাধ্যমে জাতি প্রতারিত হবে। দেশ আবার অনিশ্চয়তার দিকে চলে যাবে। আমরা যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে চলছিলাম, সেটি আর বাস্তবায়ন হবে না। এজন্যই আমরা বেরিয়ে যাই।’

সোনারগাঁ থানা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি ফারুক আহাম্মেদ মুন্সির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সভাপতি মাওলানা দীন ইসলাম, সোনারগাঁ থানার সভাপতি ফারুক আহাম্মেদ মুন্সিসহ ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সহযোগী সংগঠনের জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মী।

মো. আকাশ/এসআর

 

