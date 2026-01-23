  2. দেশজুড়ে

৯ মাসের সন্তানকে হত্যার পর গলায় ফাঁস নিলেন ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০৭:৪০ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
৯ মাসের সন্তানকে হত্যার পর গলায় ফাঁস নিলেন ছাত্রলীগ নেতার স্ত্রী

বাগেরহাটে ৯ মাসের ছেলে সন্তানকে হত্যার পর কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী (২২) নামের এক গৃহবধূ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে সদর উপজেলার সাবেকডাঙ্গা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশুটির নাম নাজিম হোসেন। তার মা কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালী বাগেরহাট সদর উপজেলা ছাত্রলীগের (নিষিদ্ধ) সভাপতি জুয়েল হাসান সাদ্দামের স্ত্রী।

নিহত কানিজ সুবর্ণা স্বর্ণালীর ভাই শুভ বলেন, ‘ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর গোপালগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হন জুয়েল হাসান সাদ্দাম। আমার বোনের সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ভালো সম্পর্ক ছিল। স্বর্ণালী তার স্বামী জুয়েলকে খুব ভালোবাসতেন এবং তাকে জামিনে মুক্ত করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টার পরও জামিন না হলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি হতাশায় ভুগছিলেন এবং একাকিত্ববোধ করতেন। আমরা তাকে ডাক্তার দেখানোরও চেষ্টা করেছি। আজ হতাশা থেকেই তিনি প্রথমে ৯ মাসের শিশু সন্তান বালতিতে থাকা পানিতে চুবিয়ে হত্যার পর নিজে আত্মহত্যা করেন।’

সাদ্দামের বাড়িতে তার মা, বোন, স্ত্রী ও সন্তান একসঙ্গে বসবাস করতেন বলেও জানান তিনি।

বাগেরহাট সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুম খান বলেন, স্বর্ণালী ও তার ৯ মাসের ছেলে সন্তানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মরদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা নিশ্চিত হওয়া যাবে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

নাহিদ ফরাজী/এসআর

 

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।