মাহফুজের ভাই জামায়াত জোটের প্রার্থী, ধানের শীষে ভোট চাচ্ছেন বাবা

প্রকাশিত: ০৯:০৬ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা আজিজুর রহমান রহমান বাচ্চু মোল্লা ও ভাই মাহবুব আলম

লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী মাহবুব আলম। তিনি জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক এবং সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ভাই। শাপলা কলি প্রতীক নিয়ে মাহবুব ভোটের মাঠে লড়ছেন।

তবে তার বাবা আজিজুর রহমান রহমান বাচ্চু মোল্লা একই আসনের বিএনপির প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিমের জন্য ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চাচ্ছেন। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) গণসংযোগে অংশ নিয়ে তিনি এ ভোট চান।

বিএনপি সূত্র জানায়, রামগঞ্জ উপজেলার ইছাপুর ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামের মোল্লা বাড়ির সন্তান মাহবুব আলম। তার বাবা আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা ইছাপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। শুক্রবার সকালে নারায়ণপুর এলাকায় বিএনপি প্রার্থী শাহাদাত হোসেন সেলিম গণসংযোগ ও সভা করেন। সেখানে বাচ্চু মোল্লা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।

এ বিষয়ে আজিজুর রহমান বাচ্চু মোল্লা বলেন, ‌‘আমি রাজনীতি করি, বিএনপির পদে আছি। পরিবার-ছেলে ব্যক্তিগত বিষয়। নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীর জন্য ভোট চেয়েছি।’

এর আগে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রামগঞ্জে ১০ দলীয় জোট প্রার্থী মাহবুব আলমকে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। সেখানে উপজেলা জামায়াতের আমির নাজমুল হাসান পাটওয়ারী, এনসিপিসহ জোটের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বিএনপি নেতা বাবা তার পক্ষে নির্বাচনের মাঠে থাকবেন কি-না—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে মাহবুব বলেন, ‘আমার বাবা একটি দলের শৃঙ্খলা অবস্থানে রয়েছেন। বিষয়টি আমরা পারিবারিকভাবে সমন্বয় করে সিদ্ধান্ত নেবো।’

লক্ষ্মীপুর-১ আসনে সাতজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে বৃহস্পতিবার থেকে গণসংযোগ ও প্রচারণা শুরু করেছেন তারা।

কাজল কায়েস/এসআর

 

 

