সিরাজগঞ্জ কারাগারের দেড় হাজার বন্দির মধ্যে ভোট দেবেন ১২ জন

সিরাজগঞ্জ কারাগারের দেড় হাজার বন্দির মধ্যে ভোট দেবেন ১২ জন
পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবার কারাবন্দিদের ভোট প্রদানের সুযোগ রয়েছে। তবে এ নিয়ে আগ্রহ দেখাননি সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের বন্দিরা। ১ হাজার ৪৮ জন কারাবন্দির মধ্যে মাত্র ১২ জন পোস্টাল ব্যালটে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। যা মোট কারাবন্দির মাত্র ১ দশমিক ১৪ শতাংশ।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে সিরাজগঞ্জ জেলা কারা সূত্র জানায়, কারাগারে বন্দির সংখ্যা বৃদ্ধি ও কমার মধ্য দিয়েই আছে। বর্তমান মোট বন্দির সংখ্যা ১ হাজার ৪৮ জন। পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১২ জন বন্দি নিবন্ধন করেছেন। এর মধ্যে ১১ জন সিরাজগঞ্জ জেলার ও বাকি একজন টাঙ্গাইল জেলার ভোটার।
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইট সূত্রে জানা গেছে, গত ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া পোস্টাল ব্যালটে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে নিবন্ধন প্রক্রিয়া গত ৫ জানুয়ারি রাত ১২টায় শেষ হয়। এ সময়ে সিরাজগঞ্জের মোট ৫৫ জন কারাবন্দি নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন।
নির্বাচন সংশ্লিষ্টরা জানান, এবার নির্বাচন কমিশনের পরিপত্রে প্রবাসীদের পাশাপাশি কারাবন্দিদেরও পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে।
গনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ২৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকলেও অতীতে কখনও কারাগারে আটক বন্দিরা ভোট দিতে পারেননি। তবে আইন অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত বন্দিদের ভোট দেওয়ার সুযোগ নেই। যাদের এখনও সাজা হয়নি কেবল তারাই পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। ভোট দিতে আগ্রহী বন্দিরা কারা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে নিবন্ধন করলে নির্বাচন কমিশন বন্দিদের ভোটগ্রহণের সুযোগ দেন।
সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার (ভারপ্রাপ্ত) দিলীপ কুমার রায় জাগো নিউজকে বলেন, কারাবন্দিদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করতে হয়। আমরা কারাগারে বন্দিদের রোল কলে জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে শুধু ১২ জন নিবন্ধন করেছেন।
জেল সুপার এএসএম কামরুল হুদা বলেন, কারা অধিদপ্তরের নির্দেশে আমরা সব বন্দিদের পোস্টাল ব্যালটের নিবন্ধন করতে উৎসাহিত করেছিলাম। কিন্তু এনআইডি জটিলতা ও জামিনে মুক্তি এমন অজুহাতে বন্দিদের সাড়া মেলেনি।
অতিরিক্ত জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ মশিউর রহমান বলেন, সিরাজগঞ্জের মোট ৫৫ জন কারাবন্দি পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের সুযোগ পাবেন। এর মধ্যে সিরাজগঞ্জ জেলা কারাগারের বন্দি ছাড়াও দেশের অন্য কারাবন্দিরা অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।
