  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ

অস্ত্র কেনা-মজুত নিয়ে আলাপচারিতার ঘটনায় বিএনপি নেতাসহ আটক ৪

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ)
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনকে সামনে রেখে অবৈধ অস্ত্র কেনা ও মজুত নিয়ে আলাপচারিতা করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া নারায়ণগঞ্জ বিএনপির আলোচিত সেই বজলুকে তিন সহযোগীসহ আটক করেছে র‌্যাব-১১। আটকদের নিকট থেকে বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়েছে।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক (সিও) লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইচএম সাজ্জাদ হোসেন।

আটক বজলু রহমান সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন।

আটক অন্যরা হলেন- উপজেলার নাজমুল হকের ছেলে ইউসুফ ওরফে বাদল (২০), মৃত সাদেক আলীর ছেলে সাইফুল (৩৪) ও মৃত নূরউদ্দিন আহমেদের ছেলে আব্দুল জব্বার (৪৩)।

এরআগে গেলো ২১ জানুয়ারি রাতে ভিডিওটি ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, আটক বিএনপি নেতা বজলুর রহমান তার কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সোনারগাঁয়ের একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে খাবার খাচ্ছিলেন। এসময় তার সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে একজনকে নির্বাচনকে সামনে রেখে সোনারগাঁ এলাকায় প্রচুর অবৈধ অস্ত্র মজুত করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করতে শোনা যায়। একই ভিডিওতে বজলুর পাশে বসা আরেকজনকে বজলুর কানে কানে বলতে শোনা যায়, নির্বাচনের জন্য আমাদের আরও দুটি অস্ত্র দরকার।

তাদের এই কথোপকথনে অবৈধ অস্ত্র মজুদের বিষয়টিও স্পষ্টভাবে উঠে আসে। এরপরই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী তৎপর হয়।

