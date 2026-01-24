নারায়ণগঞ্জ
লঞ্চে মুমূর্ষু শিশুকে কোস্ট গার্ডের জরুরি চিকিৎসা সেবা
নারায়ণগঞ্জে যাত্রীবাহী লঞ্চে মুমূর্ষু শিশুকে জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করেছে কোস্ট গার্ড। শনিবার (২৪ জানুয়ারি) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানিয়েছেন।
এর আগে গত ২৩ জানুয়ারি একজন নারী তার অসুস্থ শিশুকে নিয়ে উন্নত চিকিৎসার জন্য লঞ্চ যোগে ভোলার ইলিশা হতে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। লঞ্চটি বিকাল ৩টায় চাঁদপুরের মতলব উত্তর থানাধীন একলাছপুর সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছালে শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং জীবনের ঝুঁকি দেখা দেয়।
এসময় তাৎক্ষণিক লঞ্চে উপস্থিত এক যাত্রী জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯ এ কল করে সহায়তা চাইলে বিষয়টি কোস্ট গার্ড অবগত হয়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে কোস্ট গার্ড স্টেশন পাগলা হতে অতি দ্রুত একটি মেডিক্যাল টিম হাই স্পিড বোট যোগে উক্ত লঞ্চে গমন করে। অতঃপর মেডিকেল টিম শিশুটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করে এবং হাই স্পিড বোট যোগে সদরঘাটে পৌঁছে দেয়।
কমান্ডার সিয়াম-উল-হক বলেন, উন্নত চিকিৎসার জন্য শিশুটিকে সদরঘাট সংলগ্ন সুমনা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জনসেবায় কোস্ট গার্ড সর্বদা নিয়োজিত আছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখবে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এনএইচআর/এমএস