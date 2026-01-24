  2. জাতীয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৬ পিএম, ২৪ জানুয়ারি ২০২৬
কেরানীগঞ্জে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত সেই বিএনপি নেতা মারা গেছেন
বিএনপি নেতা হাসান মোল্লা

ঢাকার কেরানীগঞ্জে দুর্বৃত্তের গুলিতে আহত সেই বিএনপি নেতা হাসান মোল্লা (৪২) মারা গেছেন। তিনি উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেল ৪টার সময় রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কেরানীগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম সাইফুল আলম।

তিনি জানান, শুক্রবার রাতে হাসান মোল্লার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে মগবাজারের হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে আজ (শনিবার) বিকেলে তিনি মারা যান।

এর আগে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) রাত ৯টা ১৫ মিনিটে কেরানীগঞ্জ মডেল উপজেলার হযরতপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর গ্রামের ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ের সামনে হাসান মোল্লাকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে রাত ১১টার দিকে গুলিবিদ্ধ হাসান মোল্লাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে আনা হয়।

এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে কয়েকজন দুর্বৃত্ত হঠাৎ হাসান মোল্লাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। গুলিতে তিনি গুরুতর আহত হন।

