দিপু দাস হত্যা: স্লোগান দিয়ে জনতাকে উসকে দেওয়া রাজিব গ্রেফতার

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:২০ এএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাক শ্রমিক দিপু দাস হত্যায় গোয়েন্দা পুলিশের হাতে গ্রেফতার রাজিব (মাঝখানে)/ছবি সংগৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাক শ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসকে হত্যার পর মরদেহে আগুন দেওয়ার ঘটনায় মো. রাজিব (২২) নামের আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে এ ঘটনায় মোট ২২ জনকে গ্রেফতার করা হলো।

শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার গাজীপুর ইউনিয়নের নগর হাউলা এলাকায় থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার মো. রাজিব ভালুকার কাশর পূর্বপাড়া এলাকার সোহরাব উদ্দিনের ছেলে।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) আবদুল্লাহ আল মামুন।

তিনি বলেন, রাজিব ঘটনার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সে রশি দিয়ে মরদেহ ঝুলানো অবস্থায় স্লোগান দিয়ে উত্তেজিত জনতাকে উসকে দেয় এবং দিপু দাসের মরদেহের ওপর সংঘটিত অমানবিক নির্যাতনে সহযোগিতা করে।

আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, দিপু চন্দ্র দাস হত্যা মামলায় এখন পর্যন্ত ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১১ জন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্য পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর রাতে ভালুকার ডুবালিয়াপাড়া এলাকায় দিপু চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি জানাজানি হলে সেখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। তখন দিপু চন্দ্র দাস পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানার ভেতরে ছিলেন। কারখানার সামনে মানুষ জড়ো হতে থাকলে দিপু চন্দ্র দাসকে চাকরি থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়।

রাত ৯টার দিকে দিপু চন্দ্রকে কারখানা থেকে বের করে দিলে বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে গণপিটুনি দেয়। একপর্যায়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান তিনি। ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা মরদেহ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে গাছে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

এ ঘটনায় নিহতের ছোট ভাই অপু চন্দ্র দাস ভালুকা মডেল থানায় বাদী হয়ে ১৫০ জনকে অজ্ঞাতপরিচয় আসামি করে মামলা করেন।

নিহত দিপু চন্দ্র দাস জেলার তারাকান্দা উপজেলার মোকামিয়া কান্দা গ্রামের রবি চন্দ্র দাসের ছেলে। দুই বছর ধরে তিনি পাইওনিয়ার নিটওয়্যারস (বিডি) লিমিটেড কারখানায় কর্মরত ছিলেন।

