দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো মোটরসাইকেল আরোহী যুবকের
রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ট্রাকের ধাক্কায় খায়রুল হোসাইন কামরুল (২২) নামের মোটরসাইকেল আরোহী এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় ইয়াসিন (২৫) নামে আরও এক যুবক আহত হয়েছেন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) রাত ১১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক খায়রুলকে মৃত ঘোষণা করেন।
আহতদের হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. মহাসিন জানান, মোটরসাইকেলে দুইজন ঘুরতে বের হয়েছিলেন। যাত্রাবাড়ীর শনির আখড়া এলাকায় পেছন থেকে দ্রুতগামী একটি ট্রাক তাদের মোটরসাইকেলে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে খায়রুল ও ইয়াসিন গুরুতর আহত হন। পরে দুজনকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক খায়রুলকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, নিহত খায়রুলের বাড়ি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মাহিনন্দা গ্রামে। তার বাবার নাম মো. হারুন। ঢাকায় শনির আখড়া এলাকায় থাকতেন খায়রুল।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা আছে। এ ঘটনায় ট্রাকটি পুলিশ জব্দ করেছে।
কাজী আল-আমিন/বিএ