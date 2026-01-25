এখন দরকার একটা ভালো সরকার: এ্যানি
বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব ও লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, একাত্তরে জামায়াত দেশের বিরোধিতা করেছিল। পাক হানাদার বাহিনীকে এলাকার বিভিন্ন বাড়ি-ঘর দেখিয়ে দেশের সঙ্গে শত্রুতা করেছিল। আজ তারা আমাদের প্রতিপক্ষ।
তিনি বলেন, এ মুহূর্তে একটি নির্বাচিত সরকার ও একজন ভালো জনপ্রতিনিধি দরকার। এখন দরকার একটা ভালো সরকার।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচনি প্রচারণাকালে এসব কথা বলেন এ্যানি।
বিএনপি নেতা বলেন, স্বাধীনতার সময় জামায়াতকে দেখেছেন, বিএনপিকে দেখেছেন। জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার নেতৃত্ব দেখেছেন। আপনারা এরশাদ ও আওয়ামী লীগকে দেখেছেন। তারেক রহমানের প্রতি মানুষ আস্থা-বিশ্বাস জন্মেছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি বিএনপি মানুষের পাশে ছিল। তাই তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করতে ধানেরশীষে ভোট দিতে হবে।
এসময় পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম লিটন, সাধারণ সম্পাদক নিজাম উদ্দিন ও জেলা যুবদলের সভাপতি আবদুল আলিম হুমায়ুনসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
কাজল কায়েস/বিএ