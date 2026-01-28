  2. দেশজুড়ে

মসজিদে হ্যাঁ ভোটের কথা বলায় খতিবকে যুবদল নেতার হুমকি

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১১:৪২ এএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
সীতাকুণ্ড উপজেলা যুবদলের অভিযুক্ত নেতা মো. সাহাব উদ্দিন রাজু ও খতিব হাফেজ মাওলানা আল আমিন (বাঁ থেকে)

‎চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে জুমার খুতবায় হ্যাঁ ভোটের পক্ষে কথা বলায় হাফেজ মাওলানা আল আমিন নামের এক খতিবকে এলাকা ছাড়া করার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠছে এক যুবদল নেতার বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় খতিবকে মুঠোফোনে হুমকি দেওয়ার একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ওই অডিওতে শোনা যায়, খতিবকে এলাকায় ছাড়া করা হুমকি, কুরুচির্পূণ ভাষায় গালাগালি করতে।

অভিযুক্ত যুবদল নেতা নাম মো. সাহাব উদ্দিন রাজু। তিনি সীতাকুণ্ড উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক। অপরদিকে ভুক্তভোগী হাফেজ মাওলানা আল আমিন উপজেলার বাড়াকুণ্ড ইউনিয়নের মান্দারিটোলা বাইতুল আমান জামে মসজিদে খতিবের দায়িত্বে রয়েছেন।

‎হুমকি দেওয়ার বিষয়ে মসজিদের খতিব মাওলানা মোহাম্মদ আল আমিন বলেন, গত জুমার নামাজের সময় সরকারি নির্দেশনা মতে গণভোটে হ্যাঁ এর পক্ষে ভোট দেওয়ার কথা বলি। ভোট পবিত্র আমানত। ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজ ও জুলুমবাজদের বয়কট করে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া আহ্বান জানাই।

তিনি বলেন, ‎এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে রোববার সীতাকুণ্ড উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন রাজু আমাকে গালাগালি করে এলাকার আসলে মারধর করবে বলে হুমকি দেয়। এতে আমি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। এ ঘটনায় থানায় জিডি করতে যাবো। তবে প্রশাসের সহযোগিতায় নিয়ে আগামী জুমা পড়াতে চাই। তিনি (যুবদল নেতা) কী করেন, তাও দেখতে চান তিনি।

‎তবে এই অভিযোগ অস্বীকার করেন যুবদল নেতা সাহাব উদ্দিন রাজু বলেন, খতিবের সঙ্গে মুঠোফোনে আমার কোনো কথা হয়নি। এসব ভয়েস রেকর্ড এআই দ্বারা তৈরি করে বিএনপির প্রার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও বিভ্রান্ত ছড়ানো হচ্ছে। তবে জুমার খুতবায় খতিব ভোট ও গণভোট নিয়ে পক্ষপাতিত্ব বিভ্রান্ত বক্তব্য দিয়েছেন।

‎সীতাকুণ্ড মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম বলেন, খতিবকে হুমকির বিষয়ে এমন কোনো তথ্য জানা নেই। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

‎বায়তুল আমান জামে মসজিদ কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আইনুল কবির ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল আজিম বলেন, ঋণখেলাপি ব্যক্তি এলাকার কতটুকু করতে পারবে তা সন্দেহ রয়েছে। তিনি ভালো মানুষকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানায়। এর জন্য এলাকার বিএনপিপন্থি কিছু লোক ক্ষিপ্ত হয়েছে। বিষয়টি সুরাহা হয়ে যাবে বলেন তারা।

