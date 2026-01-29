  2. দেশজুড়ে

শৈলকূপায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

প্রকাশিত: ০৩:৩৯ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহের শৈলকূপার মির্জাপুর ইউনিয়নে জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতরা ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা সদর হাসপাতাল ও শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার সাধুখালী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, সাধুখালী গ্রামের আইয়ুব হোসেন (৬০), মোলায়েম হোসেন (৫৫), নুরুল হোসেন (৪৫), নূর আলী বাদশা (৪৭), মতিয়ার রহমান (৪৮), নূর আলী (৪৫), আতিয়ার রহমান (৪৬), ইজারত মণ্ডল (৬০), মদিনা খাতুন (৫৫), আহাদ আলী (১৩) ও শফি উদ্দিন (৬০)। অন্যান্যদের নাম পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্র ও পুলিশ জানায়, একই গ্রামের শহিদুল মাস্টারের সঙ্গে একই গ্রামের নূর আলী ও বাদশা মিয়ার দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। এর জেরে বৃহস্পতিবার সকালে বিরোধীয় জমিজমার দখল নিয়ে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। পরে উভয়পক্ষের লোকজন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল ও শৈলকূপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের লোকজন একে অপরকে দায়ী করেছেন।

শৈলকূপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ওই এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় এখনও থানায় কেউ কোনো অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

