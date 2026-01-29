  2. আইন-আদালত

এনবিআরের অতিরিক্ত কমিশনারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৭ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
এনবিআরের অতিরিক্ত কমিশনারের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ অবরুদ্ধ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অতিরিক্ত কমিশনার ও প্রথম সচিব মো. তারেক হাসানের বিদেশে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন আদালত। একই সঙ্গে তার নামে রাজধানীতে থাকা একটি ফ্ল্যাট জব্দ এবং ব্যাংক হিসাব, বিও হিসাব ও জীবন বিমাসহ সব অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) করা দুটি পৃথক আবেদনের শুনানি শেষে ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন।

আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মো. তারেক হাসানের নামে থাকা দুটি ব্যাংক হিসাব, তিনটি এফডিআর, তিনটি বিও হিসাব এবং চারটি জীবন বীমা পলিসি অবরুদ্ধ থাকবে। পাশাপাশি তার মালিকানাধীন ঢাকার একটি ফ্ল্যাট জব্দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দুদকের আবেদনে উল্লেখ করা হয়, তারেক হাসানের দাখিল করা সম্পদ বিবরণী যাচাই-বাছাই ও অনুসন্ধান কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। অনুসন্ধান চলাকালে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, তিনি দেশত্যাগের চেষ্টা করতে পারেন। এমনটি হলে দুদকের অনুসন্ধান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে তদন্তের স্বার্থে তার বিদেশ গমন রোধ করা জরুরি বলে উল্লেখ করা হয়।

অন্য আবেদনে দুদক জানায়, প্রাথমিক অনুসন্ধানে তারেক হাসানের নামে দলিলমূলে অর্জিত দুটি স্থাবর সম্পদ, দুটি ব্যাংক হিসাব, তিনটি এফডিআর, তিনটি বিও হিসাব এবং চারটি জীবন বিমা পলিসিসহ প্রায় ২ কোটি ৯৮ লাখ টাকার সম্পদের তথ্য পাওয়া গেছে। গোপন সূত্রে আরও জানা গেছে, এসব সম্পদ অন্যত্র হস্তান্তর বা সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এখনই এসব সম্পদ ক্রোক ও অবরুদ্ধ না করা হলে তা বেহাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে জরুরি ভিত্তিতে তার স্থাবর সম্পদ জব্দ এবং অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে আদালত এই আদেশ দেন।

এমডিএএ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।