ফের ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ
কিশোরগঞ্জের ভৈরবে সিলেটগামী পারবাত এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে ফের ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বেলা ১২টা ৪০ মিনিটে ভৈরব স্টেশনে পৌঁছার পর ১২টা ৪৫ মিনিটে দিকে রেলওয়ে সেতুতে ওঠার আগে সিলেটগামী ৭০৯ পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিনের ত্রুটি দেখা দেয়। এ কারণে ঢাকা-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। এতে ফের ভোগান্তিতে পড়েছেন একাধিক ট্রেনের হাজারো যাত্রী। এসময় ঢাকাগামী আন্তঃনগর সুবর্ণ এক্সপ্রেস, পারাবত এক্সপ্রেস, উপবন, তিতাস কমিউটার ট্রেন, আন্তঃনগর উপকূল এক্সপ্রেস, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারগামী সোনার বাংলা ও পর্যটক এক্সপ্রেস, মহানগর প্রভাতী, কিশোরগঞ্জগামী এগারোসিন্দুর প্রভাতীসহ কমপক্ষে ৯ থেকে ১০টি ট্রেন বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়ে।
এর আগে আউটার স্টেশন এলাকায় মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৩টায় থেকে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রাম অভিমুখী চট্টগ্রাম মেইল ট্রেন লাইনচ্যুত হয়। এতে ঢাকা- চট্টগ্রাম, ঢাকা- সিলেট, ঢাকা- নোয়াখালী, ঢাকা-কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম- ময়মনসিংহ রেলপথে বন্ধ হয়ে যায়। এর দীর্ঘ ৯ ঘণ্টা পর দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে লাইনচ্যুত দুর্ঘটনাটি কবলিত ট্রেনটি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়।
এ বিষয়ে ভৈরব স্টেশন মাস্টার ইউসুফ জানান, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ৫ ঘণ্টা পর আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন দুর্ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধার কাজ শেষ করে দুর্ঘটনাটি কবলিত ট্রেনটি ভৈরব স্টেশন ছেড়ে যায়। পরবর্তীতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটি স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিটে রেল সেতুর কাছাকাছি পৌঁছালে ট্রেনটির ইঞ্জিন বিকল হয়ে ফের ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
তিনি আরও বলেন, আখাউড়া থেকে বিকল্প একটি ইঞ্জিন এসে বিকল ট্রেনটি লাইন থেকে সরিয়ে ফের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করা হবে।
