সেই নারীর সম্মানে সূবর্ণচরকে পৌরসভা করতে চান জামায়াত আমির

সেই নারীর সম্মানে সূবর্ণচরকে পৌরসভা করতে চান জামায়াত আমির
২০১৮ সালে নির্বাচনের রাতে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার অপরাধে দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার সেই নারীর সম্মানে নোয়াখালীর সূবর্ণচরকে পৌরসভা ঘোষণা করতে চান জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুপুরে নোয়াখালী জিলা স্কুল মাঠে আয়োজিত ১১দলীয় জোটের নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ভোটের রাতে নারকীয় তাণ্ডবে নির্যাতিত ওই বোনকে আমি দেখতে গিয়েছিলাম। জাতীয় নির্বাচনে একটি সিম্বলে (প্রতীকে) ভোট দেওয়ার কারণে ওই বোনকে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। ওই বোনের সম্মানে আমরা সূবর্ণচরকে পৌরসভায় রূপান্তর করবো।
এর আগে ২০১৮ সালে ধানের শীষে ভোট দেওয়ায় ওই রাতে চার সন্তানের জননীকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করে আওয়ামী দুর্বৃত্তরা। পরে ২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি ওই নারীকে দেখতে যান জামায়াত আমির।
জেলা জামায়াতের আমির ও নোয়াখালী-৪ আসনের ১১দলীয় জোটের প্রার্থী মো. ইসহাক খন্দকারের সভাপতিত্বে জেলা সেক্রেটারি মাওলানা বোরহান উদ্দিন, ১১ দলীয় জোটের নেতা আবদুল হান্নান মাসউদ, জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এটিএম মাছুম বিল্লাহ, ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি সিবগাতুল্লাহ সিবগাহ, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সহ-সভাপতি ও দলটির মুখপাত্র রাশেদ প্রধান, ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক মু. মুতাসিম বিল্লাহ শাহেদী, তথ্য সম্পাদক মুহাম্মাদ সায়েদ সুমনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ