বরিশালে বিএনপি ৭ নেতার জামায়াতে যোগদান
বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাহমুদ মাহবুব মাস্টারসহ প্রভাবশালী ছয় নেতা ও তাদের শতাধিক কর্মী সমর্থকরা জামায়াতে যোগদান করেছেন।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেল ৪টায় উপজেলার বাইশারী বাজার সংলগ্ন নূরানী ক্যাডেট মাদরাসার সামনে বরিশাল-২ (উজিরপুর-বানারীপাড়া) সংসদীয় আসনের জামায়াত মনোনীত প্রার্থী ও বরিশাল জেলা জামাতের নায়েবে আমির আব্দুল মান্নান মাস্টার আয়োজিত উঠান বৈঠকে তারা যোগদান করেন।
মাহবুব মাস্টার জানান, চার দশক নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেও লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হচ্ছেন। দলে এখন টাকায় মনোনয়ন বিক্রি হয় এবং নেতাদের কাছে কর্মীরা প্রতারিত হচ্ছে। যে কারণে দলের ত্যাগী নেতারা বঞ্চিত হচ্ছেন।
এ বিষয়ে বরিশাল জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আবুল কালাম শাহীন জানান, পদত্যাগের কথা শুনেছি। তবে জামাতে যোগদান করেছে এ কথা জানা নেই। তিনি বলেন, মাহবুব মাস্টারের অভিমান ভাঙিয়ে তাকে দলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে।
শাওন খান/এএইচ