অন্যরা নিতে এসেছে, আমি দিতে এসেছি: সেলিম
বাগেরহাট-১, ২ ও ৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এমএএইচ সেলিম বলেছেন, যারা ব্যাগ নিয়ে বাগেরহাট আসে, তাদের ভোট দিলে ব্যাগ ভরে নিয়ে যাবে। আপনারা তাদের ভোট দিবেন, যারা এলাকার উন্নয়ন করবে।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে গোটাপাড়া ইউনিয়নের নওয়াপাড়া এয়াকুব আলী আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে নির্বাচনী জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
তিনি আরও বলেন, এক সময় বাগেরহাট থেকে গোটাপাড়া আসতে ট্রলার লাগতো। আমি এমপি থাকাকালীন সেতু করেছি। ফলে এখন যেকোনো সময়ে ১৫ মিনিটে যাওয়া বা আসা যায়।
এসময় আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা মেহেবুবুল হক কিশোর, মাহবুবুর রহমান টুটুলসহ ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা।
নাহিদ ফরাজী/এএইচ