মার্কিন হামলার সম্ভাবনা
এবার সরাসরি ইরানের পক্ষ নিলো তুরস্ক
ইরানের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরনের সামরিক হামলার তীব্র বিরোধিতা জানিয়ে দেশটির পক্ষে অবস্থান স্পষ্ট করেছে তুরস্ক। এছাড়া ইরানের অভ্যন্তরীণ যে কোনও সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান ইরানের জনগণের হাতেই থাকা উচিত। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকের পর এসব মন্তব্য করেছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান।
শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) ইস্তাম্বুলে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ফিদান বলেন, ‘আমরা প্রতিটি সুযোগে আমাদের অংশীদারদের জানিয়েছি যে ইরানকে লক্ষ্য করে কোনো সামরিক হস্তক্ষেপের বিপক্ষে আমরা অবস্থান নিয়েছি।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আশা করি, ইরানের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলো কোনো বাহ্যিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই ইরানি জনগণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান হবে।’
সম্প্রতি ইরানের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দমন নিয়ে তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে। ইরানে হামলা চালাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে ‘বিশাল নৌবহর’ ইরানের কাছে অবস্থান নিয়েছে। একই সঙ্গে হামলা থেকে রেহাই পেতে তেহরানকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছেন।
এদিকে ইরানি কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র কোনো হামলা চালালে এর জবাব হবে ‘দ্রুত ও সর্বাত্মক’। তবে তারা পুনর্ব্যক্ত করেছেন, ন্যায্য, ভারসাম্যপূর্ণ ও চাপমুক্ত শর্তে আলোচনার পথ এখনও খোলা রয়েছে।
সূত্র:আনাদোলু এজেন্সি
কেএম