  2. দেশজুড়ে

কুষ্টিয়ায় ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেফতার ২

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুষ্টিয়া
প্রকাশিত: ০৩:২৮ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
কুষ্টিয়ায় ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেফতার ২

কুষ্টিয়ার খোকসায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩টি তাজা ককটেল ও ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোকসা রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে একটি বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন- উপজেলার বরইচারা রঘুনাথপুর গ্রামের ওসমানের ছেলে হাসান (৩৫) ও রাজনাথপুর গ্রামের শাহজাহানের ছেলে রাজীবকে (৪০)।

খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোতালেব হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোকসা রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমে রেল লাইনের পাশে ফারুকের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখান থেকে সদ্য তৈরি করা ৩টি ককটেল ও ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

তিনি আরও জানান, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নাশকতা করার জন্য এই ককটেল তৈরি করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। হাসান ও রাজিবের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

আল-মামুন সাগর/এনএইচআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।