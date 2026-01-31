কুষ্টিয়ায় ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেফতার ২

কুষ্টিয়ায় ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ গ্রেফতার ২
কুষ্টিয়ার খোকসায় একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৩টি তাজা ককটেল ও ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোকসা রেল ষ্টেশনের পশ্চিমে একটি বাড়িতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন- উপজেলার বরইচারা রঘুনাথপুর গ্রামের ওসমানের ছেলে হাসান (৩৫) ও রাজনাথপুর গ্রামের শাহজাহানের ছেলে রাজীবকে (৪০)।
খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোতালেব হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোকসা রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিমে রেল লাইনের পাশে ফারুকের বাড়িতে অভিযান পরিচালনা করা হয়। সেখান থেকে সদ্য তৈরি করা ৩টি ককটেল ও ককটেল তৈরির সরঞ্জামসহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি আরও জানান, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে নাশকতা করার জন্য এই ককটেল তৈরি করা হচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। হাসান ও রাজিবের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
