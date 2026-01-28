হামিদুর রহমান আযাদ
নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা দলই নারীর ওপর সহিংসতা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল ও কক্সবাজার-২ (মহেশখালী-কুতুবদিয়া) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. এ এইচ এম হামিদুর রহমান আযাদ।
তিনি বলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য, একটি দল নারীর ক্ষমতায়ন, নারী অধিকার ও সমতার কথা বলে এসেছে। নির্বাচনে তারাই আজ নারীর ওপর নির্যাতন, নিপীড়ন ও সহিংসতায় লিপ্ত। এটি শুধু অমানবিক চরম উদাহরণ নয়, বরং নারীর প্রতি অমর্যাদা ও অবমাননা।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) মহেশখালীর কালারমারছড়া ইউনিয়নের পথসভায় এসব কথা বলেন হামিদুর রহমান আযাদ।
নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের নারী কর্মীদের ওপর অব্যাহত এই সহিংসতা চলতে থাকলে আগামী নির্বাচন নিয়ে মানুষের মাঝে গভীর সংশয় সৃষ্টি হবে। সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।
পথসভায় জামায়াত নেতা মাস্টার নজরুল ইসলাম, কামরুল হাসান, রশিদ মেম্বার, মাতারবাড়ী ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মো. সরওয়ার, সেক্রেটারি মো. বেলাল, মহেশখালী উপজেলা (উত্তর) জামায়াতের আমির নজরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
সায়ীদ আলমগীর/এসআর/জেআইএম