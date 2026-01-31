গত তিন নির্বাচনে আতঙ্ক-ভয় আমাদের কাবু করে ফেলেছিল: জি কে গউছ

গত তিন নির্বাচনে আতঙ্ক-ভয় আমাদের কাবু করে ফেলেছিল: জি কে গউছ
বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও হবিগঞ্জ-৩ (সদর-লাখাই-শায়েস্তাগঞ্জ) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী জি কে গউছ বলেছেন, আমাদের দেশে ভোট এলে উৎসব হয়। উৎসবের আমেজে আমরা ভোট দিই। সারাদেশের মানুষের সঙ্গে আনন্দিত হই। কিন্তু বিগত তিনটি নির্বাচনে উৎসব দূরের কথা, আতঙ্ক-ভয় আমাদের কাবু করে ফেলেছিল। ভোটের পক্ষে কারও কথা বলার সুযোগ ছিল না।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে নির্বাচনি প্রচারণাকালে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ উপজেলা সদরের কাজিরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জি কে গউছ বলেন, গত ১৭ বছর মানুষ নিজের হাতে ভোট দিতে পারেনি। ভোট অন্যরা জোর করে দিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, যদি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে, নৌকার বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে চেয়েছে তার আর নিস্তার নেই। কথা বললেই মামলা, হামলা, পুলিশের ধাওয়ায় বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে থাকতে হয়েছে।
এসময় ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বেলালসহ অন্য নেতারা বক্তব্য রাখেন।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এমএন/এএসএম