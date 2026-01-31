  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে নারী ভোটারদের মাঝে প্রকাশ্যে টাকা বিতরণ করে জরিমানা গুনলেন বাংলাদেশ জমিয়ত উলামায়ে ইসলামের কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মহাসচিব মুফতি মনির হোসেন কাসেমী। তিনি এ আসনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোটের মনোনয়ন পেয়েছেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) দুপুরে ফতুল্লার দেলপাড়া এলাকায় লিটল জিনিয়াস স্কুলের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির হন তিনি।

এসময় পুরস্কার বিতরণকালে স্কুলের নির্ধারিত পুরস্কারের পাশাপাশি নিজের পকেট থেকে দুই হাজার টাকা করে বের করে তুলে দেন। সেই সঙ্গে টাকা দেওয়ার সময়েও ভোট প্রার্থনা করেন তার অনুসারীরা।

এদিকে এ ঘটনায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযান পরিচালনা করে মুফতি মনির হোসেন কাসেমী প্রতিনিধিকে এক লাখ ৫০ হাজার জরিমানা করা হয়েছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আসাদুজ্জামান নুর বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে নির্বাচনী প্রচারণা করে যা আচরণবিধি লঙ্ঘন। আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে দোষ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উপস্থিত প্রতিনিধিকে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছি। সেই সঙ্গে আচরণবিধি অনুসরণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

এর আগে এ ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নিন্দার ঝড় উঠে। একদিকে স্কুল চলাকালীন সময়ে কোনো প্রার্থী স্কুলে উপস্থিত হয়ে ভোট চাওয়া কিংবা নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা করতে পারেন না। এটি আচরণবিধি লঙ্ঘন। অন্যদিকে টাকা দিয়ে ভোট কেনার চেষ্টা গুরুত্বর অপরাধ।

সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন বলেন, ‘কেউ যদি টাকা বিতরণ করে তাহলে সেটা তো অপরাধ। বিষয়টি খোঁজ খবর নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।‘

তবে এ বিষয়ে বিএনপি জোট সমর্থিত প্রার্থী মুফতি মনির হোসেন কাসেমীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোনকল রিসিভ করেননি।

