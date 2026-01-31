  2. দেশজুড়ে

নড়াইলে বিএনপির ইউপি কমিটি বিলুপ্ত

প্রকাশিত: ০৩:৩২ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার নলদী ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত করে আহ্বায়ক কমিটি গঠন হয়েছে। নতুন কমিটিতে মো. জিল্লুর রহমানকে আহ্বায়ক ও মো. আশরাফুল বিশ্বাসকে সদস্যসচিব করা হয়।

মো. জিল্লুর রহমান সদ্য বিলুপ্ত নলদী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ছিলেন। মো. আশরাফুল বিশ্বাস নলদী ইউনিয়ন যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও লোহাগড়া উপজেলা বিএনপির সহ ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে বিএনপি লোহাগড়া উপজেলা শাখার সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত) এম এইচ হেমায়েত হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মো. টিপু সুলতানের স্বাক্ষরিত এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সকালে লোহাগড়া উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত) মো. টিপু সুলতান বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

কমিটিতে মো. উজ্জ্বল মোল্যা, মো. খোকন খান, মো. শুকুর বিশ্বাস, রবিউল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ওলিয়ার রহমান, মাসুদুর রহমান, নজির মোল্যা, হুমায়ুন বিশ্বাসকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৫১ সদস্যের এ আহবায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে ধানের শীষের বিপক্ষে কাজ করায় এবং মেয়াদোত্তীর্ন হওয়ায় পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত নতুন করে ৫১ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হইল।

