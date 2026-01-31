গাজীপুর
ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের রেলপথ অবরোধ, আড়াইঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল শুরু
গাজীপুরে রেলপথ অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা। এতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। জেলার বিভিন্ন স্টেশনে আটকা পড়ে কয়েকটি ট্রেন। এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা।
রেলওয়ে ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদে বিসিএস ইঞ্জিনিয়ারদের শতকরা ৩৩ ভাগ কোটা প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশন গাজীপুর জেলা শাখা মহানগরীর ভূরুলিয়া রেলক্রসিং এলাকায় ঢাকা-রাজশাহী রেলপথ এবং ভুরুলিয়া এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথ অবরোধ করে।
তারা ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী সিল্কসিটি ট্রেনটি থামিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এতে দুর্ভোগে পড়েন ট্রেন যাত্রীরা। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর সন্ধ্যা ৬টার দিকে বিক্ষোভকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিলে আড়াই ঘণ্টা পর ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
জয়দেবপুর জংশনের স্টেশন মাষ্টার মাহমুদুল হাসান জানান, রাজশাহীগামী সিল্কসিটি ট্রেনটি ২টা ২৫ মিনিটে জয়দেবপুর জংশন ছেড়ে যায়। ভুরুলিয়া রেলক্রসিং এলাকায় পৌঁছানোর পর আন্দোলনকারীরা ট্রেনটি থামিয়ে দেয়। এ ছাড়া ময়মনসিংহগামী জামালপুর কমিউটার ট্রেন জয়দেবপুর জংশনে, ঢাকাগামী চিত্রা এক্সপ্রেস ট্রেন মৌচাক স্টেশনে, ঢাকাগামী বলাকা কমিউটার ট্রেন ভাওয়াল গাজীপুর স্টেশনে আটকা পড়ে। সন্ধ্যা ৬টা ৫ মিনিটের দিকে আন্দোলনকারীরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নিলে ট্রেন চলাচল শুরু হয়।
মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/এএসএম