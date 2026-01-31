  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০৩ পিএম, ৩১ জানুয়ারি ২০২৬
পিরোজপুরে ‘জনতার মুখোমুখি’ মঞ্চে দুই প্রার্থী

জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পিরোজপুরে ‘জনতার মুখোমুখি’ অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে জামায়াত ও বিএনপির প্রার্থীকে দেখা গেছে। এসময় সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর এবং এলাকার উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তারা।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় গোপালকৃষ্ণ টাউন হল প্রাঙ্গণে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) আয়োজনে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া দুই প্রার্থী হলেন- পিরোজপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেন ও জামায়াত জোটের প্রার্থী মাসুদ সাইদী।

জনতার মুখোমুখি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) পিরোজপুর জেলা শাখার সভাপতি মুনিরুজ্জামান নাসিম আলী। এসময় সাধারণ মানুষ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশাসহ বিএনপি ও জামায়াতে নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা প্রার্থীদের কাছে উন্নয়ন, সুশাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে প্রশ্ন করে। পরে প্রার্থীরা নির্বাচিত হলে এসব বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

মো. তরিকুল ইসলাম/এএইচ/এএসএম

