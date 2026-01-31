খাগড়াছড়িতে পিঠা উৎসব
খাগড়াছড়িতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জেলা ইউনিটের উদ্যোগে দিনব্যাপী শীতকালীন পিঠা উৎসব হয়েছে। গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখার পাশাপাশি যুব সমাজকে মানবিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে উদ্বুদ্ধ করতেই এ আয়োজন করা হয়।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) খাগড়াছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিট ও যুব রেড ক্রিসেন্ট খাগড়াছড়ি ইউনিটের যৌথ আয়োজনে উৎসবের বিভিন্ন স্টলে চিতোয়, পিঠা পুলি, নকশি পিঠাসহ হরেক রকমের পিঠা দেখা যায়।
উৎসবের উদ্বোধন করেন খাগড়াছড়ি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এডিসি) রুমানা আক্তার। এসময় অতিথি ছিলেন- জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের ভাইস-চেয়ারম্যান মো. দুলাল হোসেনসহ রেড ক্রিসেন্টের কর্মকর্তা, যুব স্বেচ্ছাসেবক, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও দর্শনার্থী।
প্রবীর সুমন/এএইচ/এএসএম