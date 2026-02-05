ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪
বিএনপি প্রার্থীর প্রচারণা করায় স্বাস্থ্য বিভাগের ৬ কর্মকর্তাকে শোকজ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী পক্ষে নির্বাচনি প্রচারণায় অংশ নেওয়ায় উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগের ৬ কর্মকর্তাকে শোকজ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়।
অভিযুক্তরা হলেন, কসবার স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. মনিরুল ইসলাম, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক মো. মনির হোসেন, মো. জুবায়ের মাহমুদ, ফরিদ আহম্মদ, নেপাল চন্দ্র দাস ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য সহকারী মো. বিল্লাল হোসেন।
শোকজ চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, অভিযুক্তরা সরকারি চাকুরিজীবী হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনি বিধিমালা লঙ্ঘন করে বিএনপির প্রার্থীর পক্ষে জনসভা ও প্রচারণায় অংশ নিচ্ছেন। এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পরিচালক মাওলানা শিবলী নোমানী ব্রাহ্মণবাড়িয়া সিভিল সার্জন বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া জানান, রিটার্নিং কর্মকর্তার নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের শোকজ করা হয়েছে। সরকারি চাকুরিজীবী হয়ে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রচারণায় অংশ নেওয়া নির্বাচন কমিশনের বিধিমালার স্পষ্ট লঙ্ঘন। আগামী তিন কর্মদিবসের মধ্যে সন্তোষজনক জবাব না দিলে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করা হবে।
