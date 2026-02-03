  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের রেলপথ অবরোধ, চার ট্রেন আটকা

প্রকাশিত: ০১:৩৪ পিএম, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
উপসহকারী প্রকৌশলী পদে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য ৩৩ শতাংশ কোটা প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গাজীপুরে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-রাজশাহী রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। অবরোধের ফলে ওই রুটের উভয় পাশে অন্তত চারটি ট্রেন আটকে পড়ে আছে।

মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মহানগরের ভুরুলিয়া এলাকায় এ অবরোধের ঘটনা ঘটে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুপুর একটাই অবরোধ অব্যাহত ছিল।

জানা গেছে, ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে নগরীর শিমুলতলী এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ভুরুলিয়া এলাকায় এসে ঢাকা-রাজশাহী রেলপথে অবস্থান নেয়। রেলপথ অবরোধের ফলে ওই রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এবং ট্রেনের সময়সূচি ব্যাহত হচ্ছে।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে ডিপ্লোমা প্রকৌশলী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধিরা বলেন, উপসহকারী প্রকৌশলী পদে ৩৩ শতাংশ কোটা দেওয়ার প্রস্তাব আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বানচাল, দেশকে অস্থিতিশীল করা এবং কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ। অবিলম্বে এই সুপারিশ বাতিলসহ ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের দাবি মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান তারা।

জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ কাইয়ুম আলী বলেন, রেলপথ অবরোধের কারণে জয়দেবপুর, টঙ্গী, কালিয়াকৈর ও টাঙ্গাইল স্টেশনে চারটি ট্রেন আটকা পড়েছে।


