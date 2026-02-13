  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা-৩ আসনে বিজয়ী বিএনপির কায়কোবাদ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা-৩ আসনে বিজয়ী বিএনপির কায়কোবাদ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৩ (চান্দিনা) আসনে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপি প্রার্থী কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দিনগত রাত সোয়া ১টায় দিকে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান এই তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, এ আসনে ১৫৯টি ভোটকেন্দ্রে কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ পেয়েছেন ১ লাখ ৫৮ হাজার ৯৩ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী ইউসুফ সোহেল দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ৪ হাজার ৫৮০ভোট।

