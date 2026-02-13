  2. দেশজুড়ে

খুলনা-১

হেরে গেলেন জামায়াতের কৃষ্ণ নন্দী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:৩৯ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
খুলনা-১ (দাকোপ ও বটিয়াঘাটা) আসনে বিএনপি প্রার্থীর কাছে পরাজিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের কৃষ্ণ নন্দী।

এই আসনে ৬০ হাজার ২৬৭ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বিএনপির প্রার্থী আমির এজাজ খান। প্রতিদ্বন্দ্বী কৃষ্ণ নন্দী পেয়েছেন ৪৭ হাজার ৯৭ ভোট।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১২টায় মোট ১১৯টি কেন্দ্রের ভোটগণনা শেষে এ তথ্য জানা গেছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন খুলনা জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা আ.স.ম জামশেদ খোন্দকার।


আরিফুর রহমান/এফএ

