  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি যশোর
প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
প্রেমিকার পরিবার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় গায়ে আগুন দিলেন যুবক

যশোরের অভয়নগরে প্রেমিকার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে যাওয়ায় অন্তর বিশ্বাস (৩০) নামের এক যুবক নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার দিকে উপজেলার ধোপাদী গ্রামে নতুনবাজার হাড়িভাঙা এলাকায় হাবিবুর রহমানের বাড়ির সামনে এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ যুবককে গুরুতর আহত অবস্থায় খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অন্তর বিশ্বাস কুষ্টিয়া সদর উপজেলার যুগিয়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা আলী আকবর সড়ক সংলগ্ন সাগর বিশ্বাসের ছেলে। পেশায় ট্রাকের হেলপার। গত দুই মাস ধরে অভয়নগর উপজেলার আমডাঙ্গা গ্রামে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন তিনি।

ট্রাকচালক সোহাগ হোসেন বলেন, ‌‘দীর্ঘদিন ধরে আমার ট্রাকে হেলপার হিসেবে কাজ করে অন্তর। দুই মাস হয়েছে সে অভয়নগরের আমডাঙ্গা গ্রামে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করে। সম্প্রতি ধোপাদী গ্রামের হাড়িভাঙা এলাকার একটি মেয়ের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শনিবার রাতে বিয়ের প্রস্তাব দিলে সেই মেয়ের পরিবার তা প্রত্যাখ্যান করে। শুনেছি প্রেমিকাকে না পাওয়ার কারণে সে নিজের গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। পরে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।’

এলাকাবাসী ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার রাত ১১টার দিকে হাড়িভাঙা এলাকায় হাবিবুর রহমানের বাড়ির সামনের রাস্তা থেকে অন্তর নামের এক যুবককে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

অভয়নগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক মরিয়ম মুনমুন বলেন, মধ্যরাতে কয়েকজন ব্যক্তি অগ্নিদগ্ধ এক যুবককে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আগুনে তার শরীরের প্রায় ৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

এ বিষয়ে অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান বলেন, খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিলন রহমান/এসআর

