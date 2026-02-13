কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে জয়ী বিএনপির মো. শরীফুল আলম

কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে জয়ী বিএনপির মো. শরীফুল আলম
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে বিএনপি প্রার্থী মো. শরীফুল আলম প্রায় দেড় লাখ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন।
১৪২টি কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফলে তিনি পেয়েছেন ১ লাখ ৮৫ হাজার ৮৯৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ১১ দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী মাওলানা আতাউল্লাহ আমীন রিকশা প্রতীকে পেয়েছেন ৪২ হাজার ৫২৫ ভোট।
এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ভৈরব ও কুলিয়ারচরের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়।
কিশোরগঞ্জ-৬ আসনে (ভৈরব-কুলিয়ারচর) দুই উপজেলায় ১৪২ কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ৪ লাখ ২৩ হাজার ৬শ ৪৮ ভোট। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লাখ ১৬ হাজার ৬শ ২৯, নারী ভোটার ২ লাখ ৭ হাজার ১৬ ও হিজড়া ভোটার ৩ জন।
এএসএ/জেআইএম