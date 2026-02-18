  2. দেশজুড়ে

যাবজ্জীবন থেকে মন্ত্রিসভায় কায়কোবাদ, এলাকায় মিষ্টি বিতরণ

প্রকাশিত: ০৯:৩৩ এএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড পেরিয়ে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ। তাকে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ছয় বারের এই সংসদ সদস্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাওয়ায় কুমিল্লা-৩ মুরাদনগরসহ জেলা জুড়ে খুশির আমেজ বিরাজ করছে।

সূত্র জানায়, গ্রেনেড হামলা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত হন কায়কোবাদ। এতে এক যুগেরও বেশি সময় তিনি দেশের বাইরে অবস্থান করেন। ৫ আগস্টের পর তিনি দেশে আসেন। অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুরাদনগর আসনে ধানের শীষ প্রতীকে বিপুল ভোটে জয় লাভ করেন।

মুরাদনগর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কামাল উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, কায়কোবাদ মুরাদনগরে মাটি ও মানুষের নেতা। তিনি মুরাদনগরবাসীর নিকট দাদা ভাই হিসেবে পরিচিত। তাকে ধর্মমন্ত্রী করায় মুরাদনগরজুড়ে খুশির জোয়ার বইছে। উপজেলা সদর থেকে গ্রাম পর্যন্ত চলছে গণহারে মিষ্টি বিতরণ।

উল্লেখ্য, তিনি অর্ধ লাখেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করেন। তিনি এক লাখ ৫৯ হাজার ২৫১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে কায়কোবাদ ১৯৮৬, ১৯৮৮, ১৯৯১, ২০০১ ও ২০০৮ সালে সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৮৬ সালে তিনি সংসদে হুইপের দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর ১৯৮৮ সালে তিনি ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এনএইচআর/এমএস

