দিনাজপুরে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন, গ্রেফতার ৫

প্রকাশিত: ০৫:৫৫ পিএম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গ্রেফতার আওয়ামী লীগের পাঁচ নেতাকর্মী

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের দিনাজপুরের পার্বতীপুরের উপজেলা কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। এ ঘটনায় দলটির পাঁচ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টা ৪৬ মিনিটে ‘বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ’ নামে ফেসবুক আইডিতে এ-সংক্রান্ত ছবি সংযুক্ত করে একটি পোস্ট দেওয়া হয়। এর আগে, বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পতাকাটি উত্তোলন করা হয়।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন পার্বতীপুর উপজেলার পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদ হোসেন সাজ্জাদ (৫৫), উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য গৌরাঙ্গ সরকার (৫৭), পৌর আওয়ামী লীগ সাবেক সহ-সভাপতি আক্তার হোসেন (৭০), আওয়ামী লীগ সদস্য মো. বাবলু (৫৬) এবং পার্বতীপুর মোটর পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তোজাম্মেল হক(৫০)।

পার্বতীপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এম এ ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, পাঁচজনকে গ্রেফতার করে আদালতে চালান দেওয়া হয়েছে।

