হিলি দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু

হিলি দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে একদিন বন্ধের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে আমদানি-রপ্তানিসহ বন্দরের সকল কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
হিলি কাস্টম সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে বন্দরের আমদানি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আজ থেকে আবারো শুরু হয়েছে।
ইমিগ্রেশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল ইসলাম জানান, শহীদ দিবস উপলক্ষে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিল, এখনো রয়েছে।
মো.মাহাবুর রহমান/এফএ/জেআইএম