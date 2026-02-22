  2. দেশজুড়ে

হিলি দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু

হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০১:২৬ পিএম, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
হিলি দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে একদিন বন্ধের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) সকাল থেকে আমদানি-রপ্তানিসহ বন্দরের সকল কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

হিলি কাস্টম সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উপলক্ষে বন্দরের আমদানি কার্যক্রম বন্ধ থাকায় আজ থেকে আবারো শুরু হয়েছে।

ইমিগ্রেশন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুল ইসলাম জানান, শহীদ দিবস উপলক্ষে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ থাকলেও পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিল, এখনো রয়েছে।

