শরীয়তপুরে বিএনপির ক্লাবের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

জেলা প্রতিনিধি শরীয়তপুর
প্রকাশিত: ০৮:৩৯ এএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
শরীয়তপুরের নড়িয়ায় বিএনপির স্থানীয় কার্যালয়ের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।

রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) রাতে উপজেলার চাকধ বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রোববার রাতে চাকধ বাজারে স্থানীয় একটি বিএনপির কার্যালয়ের সামনের সড়কে বিকট শব্দে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এছাড়াও আরেকটি ককটেল অবিস্ফোরিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।

বিষয়টি পুলিশকে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তবে কে-বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তার নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে নড়িয়া থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক রাজিব বলেন, চাকধ বাজারের বিএনপি ক্লাবের সামনে কে বা কারা একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এছাড়াও আরেকটি ককটেল অবিস্ফোরিত রয়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। বাকিটা পড়ে বলা যাবে।

