  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুরে সড়ক নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৫:৫১ পিএম, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ফরিদপুরে সড়ক নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

ফরিদপুর পৌরসভার একটি সড়ক নির্মাণকাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করেছে স্থানীয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

সোমবার(২৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে পৌরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাড়োকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানাগেছে, সড়কটি নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। সেখানে স্থানীয় এলাকাবাসী নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে মর্মে অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করে কাজ বন্ধ করে দেয়।

ফরিদপুর পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, পৌরসভার প্রকৌশল বিভাগের অধীনে ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের হাড়োকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায় ৩৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে ৩৮৮ মিটার ইউনিব্লক সড়ক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। কাজটি বাস্তবায়ন করছেন মেসার্স মির্জা কনস্ট্রাকশন নামে সিরাজগঞ্জের একটি ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান। এছাড়া কাজটির তদারকিতে রয়েছেন ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ও স্থানীয় বাসিন্দা মুরাদ শেখ নামে এক ব্যক্তি এবং গত তিনমাস আগে নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

ফরিদপুরে সড়ক নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগে বিক্ষোভ

বিক্ষোভকারী বাহার শেখ ও শামিম হোসেন সামিউল অভিযোগ করে বলেন, ব্যবহৃত ব্লকের মধ্যে নিম্নমানের উপদান রয়েছে, পুরুত্ব (এসএ) ৬ ইঞ্চির পরিবর্তে তিন ইঞ্চি রয়েছে। এছাড়া পলিথিন ও ময়লা মিশ্রিত মাটি ব্যবহার, নিম্নমানের ইট-খোয়ার ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থানীয়দের উত্তেজনার খবর পেয়ে সেখানে কোতয়ালী থানার উপ-পরিদর্শক আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল উপস্থিত হয়। পরে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের বিষয়টির সঠিক তদন্তের আশ্বাস দিলে তারা শান্ত হন।

এদিকে অনিয়মের বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে নির্মাণকাজের দায়িত্বরত উপ সহকারী প্রকৌশলী মো. লাইজিং হোসেন রাজু বলেন, কাজে কিছুটা অনিয়ম হচ্ছে আমিও দেখেছি এবং সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। এটাকে পুঁজি করে স্থানীয় সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে একটি গ্রুপ টাকা দাবি করেছে বলে শুনেছি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে পৌর প্রশাসক স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মো. সোহরাব হোসেন বলেন, কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়ে অভিযোগ পেয়েছি এবং ব্যবস্থা নেয়ার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তাকে বলা হয়েছে।

এন কে বি নয়ন/আরএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।