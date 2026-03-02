  2. দেশজুড়ে

বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতিসহ ১১ জনের জামিন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ০২ মার্চ ২০২৬
জামিন পেয়েছেন বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমান

বরিশালে আদালতের এজলাস ভাঙচুরের ঘটনায় দ্রুত বিচার আইনে হওয়া মামলায় জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমানসহ ১১ জনের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। তবে মামলার অপর আসামি মিজানুর রহমানের জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে।

সোমবার (২ মার্চ) বিকেলে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ মিরাজুল ইসলাম এ আদেশ দেন।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী মিজানুর রহমান জামিনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আসামিরা আদালতে জামিন আবেদন করেন। পরে বিচারক শুনানি শেষে ১২ জন আইনজীবীর মধ্যে ১১ জনকে ২০০ টাকার বন্ডে জামিন মঞ্জুর করেন। মামলার ৬ নম্বর আসামি মিজানুর রহমানের জামিন বাতিল করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়।

আসামিপক্ষের আইনজীবী কে এম জুবায়ের বলেন, আদালত সবকিছু বিশ্লেষণ করে একজন বাদে সবার জামিন মঞ্জুর করেছেন। মামলার প্রধান আসামি জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমানকে পুলিশ আগেই গ্রেফতার করেছিল। বাকি ১১ আসামি আজ হাজিরা দিয়ে জামিন আবেদন করেন।

এদিকে আলোচিত এ মামলার আসামিদের জামিন শুনানি উপলক্ষে জেলা জজ আদালতে ব্যাপক নিরাপত্তাব্যবস্থা নেয় পুলিশ। সকাল থেকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্যকে আদালত প্রাঙ্গণে সতর্ক অবস্থায় দেখা যায়।

আদালত সূত্রে জানা যায়, কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতাদের জামিন দেওয়াকে কেন্দ্র করে আদালত বর্জন কর্মসূচি পালন করছিলেন বিএনপিপন্থি আইনজীবীরা। এ অবস্থায় ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এজলাসে হট্টগোল ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় পরদিন আদালতের বেঞ্চ সহকারী রাজীব মজুমদার বাদী হয়ে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানায় দ্রুত বিচার আইনে মামলা করেন। পরে ওইদিনই প্রধান আসামি জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি সাদিকুর রহমানকে আদালত এলাকা থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

