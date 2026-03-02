লালনের দর্শনই হতে পারে শান্তি ও সহাবস্থানের পথ: ফরহাদ মজহার
বিশিষ্ট কবি ও চিন্তক ফরহাদ মজহার বলেছেন, বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি, যুদ্ধ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে তিনি লালনের দর্শনকে মানবতার বিকল্প পথ হিসেবে তুলে ধরেন।
সোমবার (২ মার্চ) কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় লালন একাডেমি প্রাঙ্গণে আয়োজিত লালন স্মরণোৎসবে প্রধান বক্তার বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
ফরহাদ মজহার বলেন, ‘পৃথিবী খুব কঠিন সময়ের দিকে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইন ও নৈতিকতার প্রশ্ন আজ বড় সংকটে। এ পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে কল্পনা, প্রজ্ঞা ও পারস্পরিক অনুভূতির চর্চা জরুরি।’
বিশ্ব রাজনীতির সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর আধিপত্য বিস্তারমূলক নীতির ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন অঞ্চলে অস্থিরতা বাড়ছে। তিনি বলেন, এসব ঘটনা মানবিক মূল্যবোধের জন্য হুমকি। তবে তার এ বক্তব্য ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ বলেও উল্লেখ করেন।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ফরহাদ মজহার বলেন, দেশের জনগণ ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রত্যাশায় সংগ্রাম করলেও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামো বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ডব্লিউটিওর শর্ত রাষ্ট্র পরিচালনাকে জটিল করে তুলেছে। সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।
কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো. ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন।
মুখ্য আলোচক হিসেবে আলোচনায় অংশ নেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো. রাশিদুজ্জামান।
রমজানের পবিত্রতা রক্ষায় এবারের তিন দিনের অনুষ্ঠান একদিনে নামিয়ে আনা হয়েছে। সীমিত পরিসরে ধর্মীয় গাম্ভীর্যের মধ্যদিয়ে এবারের অনুষ্ঠান শেষ হয়।
বক্তৃতার শুরুতেই ফরহার মজহার উপস্থিত অতিথি ও ভক্তদের প্রতি শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, ‘বিশ্বের অস্থির সময়ে লালনের মানবিক দর্শনই হতে পারে শান্তি ও সহাবস্থানের পথ।’
লালন দর্শনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, লালনকে ঘিরে সমাজে যে ‘গোপনীয়তা’ বা ‘গূঢ়বাদ’-এর ধারণা প্রচলিত রয়েছে তা অনেকাংশেই বিভ্রান্তিকর। তার মতে, ফকির লালন নিজেকে কখনো বাউল বা সুফি বলে পরিচয় দেননি, তিনি নিজেকে ফকির বলেছেন। তার মূল শিক্ষা ‘ভাব দিয়ে ভাব নেওয়া’ অর্থাৎ পারস্পরিক বোঝাপড়া ও প্রজ্ঞার চর্চা।
তিনি আরও বলেন, লালনের দর্শন দেহ ও চেতনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর-অনুভূতির কথা বলে, যা কোনো গোপন আচার নয়, বরং জ্ঞান, কল্পনা ও মানবিক বোধের বিকাশ। এ ধারার সঙ্গে সহজিয়া ও চৈতন্য ভাবধারার ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
লালন একাডেমির কার্যক্রম নিয়ে সমালোচনা করে ফরহাদ মজহার বলেন, একাডেমি প্রতিষ্ঠার পরও লালনকে নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা হয়নি। এছাড়া লালনের চিত্র উপস্থাপন ও কিছু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার মতে, লালনের ভাবধারাকে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হলে বিভ্রান্তি দূর করে প্রজ্ঞাভিত্তিক আলোচনা বাড়াতে হবে।
আল-মামুন সাগর/এসআর/এএসএম