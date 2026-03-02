  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে গ্যাসের লিকেজ থেকে সোয়েটার কারখানায় আগুন

প্রকাশিত: ১০:৩৮ পিএম, ০২ মার্চ ২০২৬
আগুন অনেকটা উপরে উঠে যাওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় তিতাস গ্যাসের লিকেজ থেকে এক সোয়েটার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। এতে কোনো হতাহত না হলেও আগুনের তীব্রতায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতংক দেখা দেয়।

সোমবার (২ মার্চ) রাতে ফতুল্লার পঞ্চবটি এলাকায় কে-লিগো সোয়েটার কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।

কারখানার প্রোডাকশন ম্যানেজার বাবুল আহমেদ জানান, আগুনে বয়লারের অধিকাংশ স্থান পুড়ে ৮ থেকে ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

ফতুল্লার বিসিক ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ শরিফুল ইসলাম জানান, কারখানার বয়লারের তিতাস গ্যাস সংযোগের লিকেজ থেকে আগুন লাগে। আগুন অনেকটা উপরে উঠে যাওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে কিছুটা আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে জাতীয় জরুরি নম্বর ৯৯৯- এ ফোন পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তবে এর আগে বয়লারের অধিকাংশ স্থান পুড়ে গেছে।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/কেএসআর

