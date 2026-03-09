  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১০:৪০ এএম, ০৯ মার্চ ২০২৬
সময়মতো অফিসে না আসায় বরিশালের দুই চিকিৎসককে শোকজ

সরকার নির্ধারিত সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত না হওয়ার অভিযোগে বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের দুই চিকিৎসককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ। রোববার (৮ মার্চ) দুপুরে বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মন্ডল স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে তাদের শোকজ করা হয়।

নোটিশ পাওয়া দুই চিকিৎসক হলেন- বরিশাল জেনারেল হাসপাতালের শিশু বিভাগের জুনিয়র কনসালটেন্ট ডা. সালাহ আল দীন বিন নাসির রাসেল ও অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. মো. মাহমুদ উল্লাহ মাহিন।

বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন, সময়মতো কর্মস্থলে উপস্থিত না হওয়া নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। যা স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আগামী দুই কর্মদিবসের মধ্যে দুজনকে নোটিশের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

