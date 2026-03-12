দেশীয় পোশাক ভারতীয় বলে বিক্রি, দোকানিকে জরিমানা
দিনাজপুরের হিলিতে দেশীয় পোশাক ভারতীয় বলে বিক্রি করায় তিন কাপড় ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) দুপুরে উপজেলার হিলি বাজার ও চারমাথা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করেন দিনাজপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক বোরহান উদ্দিন।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে হিলির বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে দেশীয় কাপড়কে ভারতের বলে ভোক্তার সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছিল। অভিযোগ পেয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ঘটনার সত্যতা পাওয়ায় তিন কাপড় ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
দিনাজপুর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক বোরহান উদ্দিন জানান, ভোক্তার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে কাপড় ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মো. মাহাবুর রহমান/এসআর/এএসএম