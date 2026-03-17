বরিশালে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে যুবক নিহত
বরিশালের বাকেরগঞ্জে মহাসড়কের পাশে রাখা দুর্ঘটনাকবলিত বাস দেখতে গিয়ে দুই মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে মো. সৈকত (২৩) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন আরেকজন।
মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) সকালে বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের রুহিতারপাড় মিশু ফিলিং স্টেশনের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত মোটরসাইকেল চালক সৈকত পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার মাঝাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা শহিদুল ইসলামের ছেলে।
আহত মো. আলাউদ্দিন (৪৫) বরিশাল সদর উপজেলার লাকুটিয়া গ্রামের বাসিন্দা। গুরুতর অবস্থায় তাকে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাকেরগঞ্জ থানার এসআই মো. সোহেল রানা বলেন, ভোরে পটুয়াখালী থেকে ঢাকাগামী ইসলাম পরিবহনের একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায়। পরে বাসটি উদ্ধার করে মিশু ফিলিং স্টেশনের কাছে মহাসড়কের পাশে রাখা হয়। সকালে বরগুনা থেকে বরিশালের যাওয়ার পথে আলাউদ্দিন রাস্তার পাশের বাসটি দেখছিল।
এসময় ঢাকা থেকে বাউফলগামী দ্রুতগতির মোটরসাইকেলের সঙ্গে তার মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুটি গাড়িই দুমড়ে-মুচড়ে যায়। গুরুতর অবস্থায় দুজনকে উদ্ধার করে বাকেরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক সৈকতকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি বলেন, নিহতের মরদেহ ও মোটরসাইকেল দুটি লেবুখালী হাইওয়ে পুলিশ ক্যাম্পের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তারা পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
