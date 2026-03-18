রাজশাহীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো বাবা-ছেলের

রাজশাহীতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেলো বাবা-ছেলের
রাজশাহীর পুঠিয়ায় বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুরে উপজেলার বানেশ্বর কলাহাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন কাওসার (২৬) ও তার ছেলে রেদোয়ান (৫)। তাদের বাড়ি রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার মৌগাছি ইউনিয়নের শলুয়া গ্রামে। পবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ওসি জানান, রাজশাহী থেকে নাটোর যাচ্ছিল ডাম্প ট্রাক। বিপরীত দিক থেকে আসছিল মোটরসাইকেল। এ সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি মোটরসাইকেল চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান। দুর্ঘটনার পর ট্রাকটি জব্দ করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/এএসএম