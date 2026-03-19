মাঝপদ্মায় লঞ্চ-তেলবাহী জাহাজের সংঘর্ষ, আহত ১০
দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে যাত্রীবাহী একটি লঞ্চের সঙ্গে তেলবাহী জাহাজের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ১০ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তবে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন লঞ্চটিতে থাকা প্রায় দুই শতাধিক যাত্রী।
বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে মাঝপদ্মায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী অভিযোগ জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে পাটুরিয়া ঘাট থেকে দৌলতদিয়া ঘাটের উদ্দেশে ছেড়ে আসা এমভি রেজোয়ান লঞ্চটি মাঝ নদীতে পৌঁছালে তেলবাহী একটি জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ১০ যাত্রী আহত হন। কেউ হাতে-পায়ে গুরুতর আঘাত পান, কেউ মাথায় আঘাত পান। এসময় নদীতে পড়ে যান দুই যাত্রী। পরে তারা সাঁতরে লঞ্চে ওঠেন।
লঞ্চের মাস্টার গাফিলতির কারণে এ দুর্ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ করেন যাত্রীরা।
দৌলতদিয়া লঞ্চঘাটে কর্মরত রাজবাড়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের ওয়্যারহাউজ ইন্সপেক্টর মো. জিল্লুর রহমান প্রামাণিক বলেন, মাঝ নদীতে তেলবাহী জাহাজের সঙ্গে এমভি রেজোয়ান লঞ্চের সংঘর্ষ হয়। এতে কিছুসংখ্যক যাত্রী আহত হন। আহত যাত্রীরা দৌলতদিয়া লঞ্চঘাটে ঘাটে পৌঁছালে আমরা তাদের নিরাপদে লঞ্চ থেকে নামিয়ে স্বজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
