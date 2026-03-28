চিত্রায় গোসলে নেমে এক শিশুর মৃত্যু, নিখোঁজ ১

চিত্রায় গোসলে নেমে এক শিশুর মৃত্যু, নিখোঁজ ১
নড়াইলের কালিয়ায় চিত্রা নদীতে গোসলে নেমে এক শিশু মারা গেছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছে একজন। শনিবার (২৮ মার্চ) দুপুরে চিত্রা নদীর উপজেলার মহিষখোলা অংশে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত শিশু মহিষখোলা গ্রামের এনায়েত শেখের মেয়ে রাফিয়া (৮)। অপরদিকে মহিষখোলা গ্রামের প্রবাসী আবদুল্লাহ শেখের মেয়ে আরিয়া (৮) নিখোঁজ রয়েছে। তারা দুজনই স্থানীয় মহিষখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিল।
স্থানীয়রা জানায়, দুপুরে দুই শিশু বাড়ির পাশে চিত্রা নদীতে গোসল করতে নামে। একপর্যায়ে তারা পানিতে ডুবে যায়। বিষয়টি টের পেয়ে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। পরে পাশের যাদবপুর খেয়াঘাট এলাকা থেকে রাফিয়ার মরদেহ উদ্ধার করা হলেও অপর শিশু আরিয়ার কোনো সন্ধানে পাওয়া যায়নি।
কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইদ্রিস আলী জানান, একজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। অপর শিশুর সন্ধানে উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
