  দেশজুড়ে

৯ হাজারে বিক্রি হলো এক ইলিশ

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বরগুনা
প্রকাশিত: ০৮:৫৪ পিএম, ২৮ মার্চ ২০২৬
বরগুনার পাথরঘাটায় জালে ধরা পড়েছে এক কেজি ৭০০ গ্রাম ওজনের একটি বড় ইলিশ। পরে স্থানীয় বাজারে মাছটি ৯ হাজার টাকায় বিক্রি করা হয়।

শনিবার (২৮ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার হরিণঘাটা সংলগ্ন বিষখালী নদীতে মাছটি ধরা পড়ে।

স্থানীয়রা জানান, হরিণঘাটা এলাকার জেলে রাসেল হোসেন বিষখালী নদীতে জাল ফেলেন। কিছুক্ষণ পর জাল টেনে তুললে অন্যান্য মাছের সঙ্গে বড় আকৃতির ইলিশ মাছটি ধরা পড়ে। পরে মাছটি পাথরঘাটার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র বিএফডিসি ঘাটে নিয়ে আসা হয়। এ সময় স্থানীয় ‘মুন্নি ফিশ’ নামের একটি মৎস্য আড়তে মাছটি ৮ হাজার ৫০০ টাকায় ক্রয় করা হয়। পরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে খোলা ডাকে দর উঠলে ৯ হাজার টাকায় জাকির হোসেন নামের এক ব্যবসায়ী মাছটি কিনে নেন।

এ বিষয়ে মৎস্য ব্যবসায়ী জাকির হোসেন জানান, আকারে বড় হওয়ায় মাছটি তিনি বিক্রির জন্য কিনেছেন। মাছটি ঢাকার যাত্রাবাড়ী মৎস্য বাজারে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে। সেখানে আরও ভালো দামে বিক্রি হবে।

নুরুল আহাদ অনিক/আরএইচ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।